Изменения маршрутов, введенные из-за закрытия участка Замоскворецкой линии, отменят 11 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Изменения в маршрутах наземного транспорта, введенные из-за закрытия участка Замоскворецкой линии метро от "Автозаводской" до "Орехова", отменят с 11 мая. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"С 11 мая отменяются изменения маршрутов, введенные на время закрытия участка Замоскворецкой линии между станциями "Автозаводская" и "Орехово". Работы завершены, метро снова работает", – говорится в сообщении.

Так, автобусы 814 и с823 снова начнут останавливаться у выходов 5 и 6 станции метро "Царицыно", а автобус 844 будет снова высаживать пассажиров у выхода 4. Автобусы е80, 844 и с891 вернутся к выходу 6 метро "Кантемировская". На маршрутах м78, с894, 826, 858 и с854 вернется остановка у третьего выхода из метро "Орехово". А остановка у метро "Автозаводская" автобусов 766, 944, с799 и с835 вернется на улицу Мастеркова.

Кроме того, 13 мая пригородные маршруты начнут вновь отходить от станции метро "Домодедовская". На период ограничений их конечной остановкой была станция метро "Зябликово". Изменения затрагивали 24 маршрута, в том числе 355, 381к, 433, 505, 871к, 1008к, 1046 и другие. Между тем автобусы 593к и 1289 продолжат ходить от и до метро "Красногвардейская".

Также с субботы на прежние маршруты вернутся автобусы 489, 1020, 1130 и 1200к. Они снова начнут ходить через станции метро "Кантемировская" и "Царицыно", а не "Южная" и "Пражская", как во время ограничений на Замоскворецкой линии метро.

Участок Замоскворецкой линии метро от станции "Автозаводская" до "Орехова" был закрыт на реконструкцию в ноябре прошлого года. Из-за технических недочетов, которые были допущены при строительстве в 1980-х годах, там фактически требовалось создать новый тоннель.

10 мая текущего года он открылся для пассажиров. Работы удалось завершить раньше намеченного срока. Благодаря реконструкции, в частности, удалось повысить скорость поездов до 70 километров в час на участке от станции "Царицыно" до "Кантемировской".



Собянин объявил об открытии участка между станциями метро "Автозаводская" и "Орехово"