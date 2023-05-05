Систему вентиляции метро Москвы начали готовить к летнему сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Систему вентиляции в Московском метрополитене начали готовить к началу летнего сезона. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что кондиционеры в вагонах уже переведены на летний режим, а при каждом заезде поездов в депо их тщательно проверяют. Также в вестибюлях станций были сняты вторые двери, которые предотвращали попадание холодного воздуха в помещения.

"По поручению мэра Москвы в транспорте должно быть комфортно в любое время года. Поэтому мы сняли вторые двери в вестибюлях, чтобы увеличить воздухообмен на станциях, и делаем все необходимое, чтобы даже в жару в метро поддерживалась прохлада", – передает его слова портал мэра и правительства столицы.

Всего в метро находится более 600 вентиляционных шахт, в которых работают 1 200 вентиляторов. 90 шахт обеспечивают воздухообмен на Большой кольцевой линии, добавил заммэра.

За комфортом пассажиров около 50 лет следит специальная лаборатория микроклимата. Работа вентиляционных шахт может меняться при необходимости.

В летний сезон сотрудники метрополитена замеряют температуру воздуха в пяти точках на каждой станции метро.

Ликсутов сообщил, что в 99% вентиляционных шахт появились новые вентиляторы, которые увеличат воздухообмен и при этом уменьшат температуру на 2–3 градуса. Воздух будет обновляться до четырех раз в час.

Ранее заммэра рассказал, что жители столицы начали чаще оплачивать поездки банковскими картами на турникетах метро и Московского центрального кольца (МЦК). В столице были обновлены почти 4 тысячи турникетов, что позволило москвичам использовать карту на каждом турникете, а не только на крайних.



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