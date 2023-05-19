Запуск регулярных рейсов на Кубу поспособствует повышению турпотока на остров – Чернышенко

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Турпоток из России на Кубу может превысить допандемийные показатели после запуска регулярных авиарейсов, считает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Мы ожидаем, что в сочетании с регулярными рейсами и чартерным сообщением туристический поток превысит допандемийный уровень и составит более 150 тысяч туристов, которые будут приезжать отдыхать в уникальных климатических условиях", – приводит ТАСС его слова.

Ранее стало известно, что Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой с 1 июля. Решение о запуске регулярных рейсов было принято по поручению Владимира Путина на фоне партнерства двух государств. Уточнялось, что выполнять регулярные полеты между странами будет авиакомпания "Аэрофлот".

До этого сообщалось, что из РФ в Грузию вылетел прямым рейсом первый с 2019 года самолет. Рейс с пассажирами на борту выполнила российская авиакомпания "Азимут". Самолет успешно приземлился в Тбилиси.

