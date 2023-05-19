Количество рейсов между РФ и Египтом может вырасти из-за активного турсезона

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Египет и Россия пока не планируют увеличивать число авиарейсов, но это может произойти, если туристический сезон будет активным. Об этом заявил посол Египта Назих Нагари на экономическом форуме "Россия – Исламский мир: Kazan Forum 2023".

"Когда появится коммерческая необходимость, когда будет достаточно туристов, чтобы оправданно расширить полеты между Египтом и РФ <...> мы это сделаем. В высокий сезон мы, конечно, увеличиваем число рейсов", – цитирует его ТАСС.

Посол отметил, что из РФ в Хургаду и Шарм-эш-Шейх осуществляется "большое число рейсов еженедельно".

"Сезон на сезон не приходится. Бывают и успехи, и спады. Все будет зависеть от предстоящего", – заключил Нагари.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что с наступлением лета египетские отельеры снижают цены на этот период из-за невысокого сезона для страны. Со второй половины мая и до августа включительно в отелях Египта появятся специальные акции и предложения.

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