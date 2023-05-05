Россиянам рассказали, когда снизятся цены на туры в Египет

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Снижение цен на туры в Египет начнется после 11 мая, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В АТОР рассказали, что с наступлением лета египетские отельеры снижают цены на этот период из-за невысокого сезона для страны. Со второй половины мая и до августа включительно в отелях Египта появятся специальные акции и предложения.

Эксперты PAC Group рассказали, что в большинстве случаев появляется бесплатное проживание детей, трансферы, скидки на дополнительные услуги и другие сервисы, а также апгрейд номеров.

Там же подчеркнули, что в этот период Египет отличается благоприятными условиями, так как нет сильной жары и довольно низкая влажность.

"При этом цены на размещение будут ниже, чем в других странах, для которых лето – высокий сезон", – отметили в сообщении.

В пресс-службе туроператора "Интурист" рассказали, что после 10 мая завершается весенний пик спроса на отдых не только у местных туристов, но и у граждан России. Поэтому с 11 мая стартует летний период снижения цен. Скидки могут составить от 10 до 25%, все зависит от конкретного отеля.

Ранее гендиректор туроператора Spase Travel Артур Мурадян рассказал, что в России определенно будет спрос на поездки в Марокко. Он отметил, что российских путешественников могут также привлечь демократические цены, которые начинаются от 45 тысяч рублей.



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