Санкт-Петербург обогнал Москву по числу бронирований отелей на майские выходные

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В пятерку самых популярных городов, в которых россияне чаще всего бронируют отели на майские праздники, вошли Санкт-Петербург – 19,8%, Москва – 13,8%, Сочи – 10,0%, Казань – 5,1% и Нижний Новгород – 3,1%, рассказали RT аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Чаще всего в Санкт-Петербурге россияне резервировали номера в трехзвездочном апарт-отеле бизнес-класса Avenue-Apart, расположенный в Петроградском районе. На его долю приходится 2% от всех заказов.

В Москве самым популярным отелем стал Moscow Marriott Grand Hotel. Его выбрали 3,8% туристов.

В Сочи больше всего пользуются спросом отели в поселке Эсто-Садок – три из пяти гостиниц находятся в этой местности. Судя по этим данным, горы в мае привлекают граждан РФ больше, чем море.

На четырехзвездочный отель Панорама by Mercure приходится 3,2% бронирований. 2,4% – в отеле той же категории Ibis Styles Krasnaya Polyana, а 1,9% – в трехзвездочном "AZIMUT отель Freestyle Роза Хутор".

В Казани большинство путешественников (5,1%) выбрали расположенный в центре города четырехзвездочный отель Korston Tower Kazan.

В Нижнем Новгороде наиболее востребованы отели мировых сетей. Так, на отель с четырьмя звездами Hampton by Hilton Нижний Новгород приходится 7% заказов, 6,8% – на пятизвездочный Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin и 6,0% – на отель с четырехзвездочный "Mercure Нижний Новгород Центр".

Ранее сообщалось, что расходы россиян на отдых в майские праздники в Турции, Египте, ОАЭ и России снизились на 4–20% по сравнению с прошлым годом. Средний чек на путевку в Турцию упал на 4%, в ОАЭ – на 17%, а в России – на 20%.

Эксперты уточнили, что отдых за границей обойдется дешевле отдыха в России, если на направлении есть доступная авиаперевозка. Снижение расходов на отдых по России может быть связан с отказом от программы туристического кешбэка, из-за чего в прошлом году были подняты цены.