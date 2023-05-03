Россиян предупредили о фейковых приложениях по продаже туров

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В официальных маркетплейсах появились фейковые предложения по продаже туров. Об этом сообщает газета "Известия".

Жертвой обмана мошенников едва не стала москвичка Дарья. Девушка планировала приобрести тур в Египет и подобрала несколько подходящих для себя вариантов в приложении, скачанном из AppStore.

"Я была уже готова ехать оформлять тур. Но потом меня смутило, что в контактах было указано всего четыре адреса, хотя офисов этой компании в Москве в десятки раз больше. Кроме того, цены были на 10–20 тысяч ниже, чем в других местах, а само приложение "глючило", в нем не работал фильтр", – поделилась она.

После этого девушка решила ознакомиться с отзывами о приложении и узнала, что жертвами мошенников стали многие люди.

Консультант по информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Иван Булычев пояснил, что часто распознать фейковое приложение можно при наличии малого числа отзывов, низкого рейтинга, а также ошибок в названии.

"Кроме этого, стоит обратить внимание на разработчика, а именно проверить, есть ли ссылки на это приложение на официальном сайте компании", – рекомендовал специалист.

По словам Булычева, злоумышленникам часто удается загрузить приложение в общий доступ с безобидными функциями. После прохождения проверки они меняют функционал программ на вредоносный.

Заместитель генерального директора Группы Т1 по технологическому развитию Антон Якимов уточнил, что перед скачиванием приложения следует проверить разработчика, удостовериться в наличии официального сайта у сервиса и сравнить его дизайн с иконкой приложения. Также пользователям следует быть настороженными при запросе разрешений со стороны приложения.

"В случае если их слишком много (и не все реально необходимы) или приложение требует их слишком настойчиво – это тоже повод насторожиться. Еще один признак сомнительного приложения, по его словам, – это сбои в работе и отсутствие техподдержки", – сообщил он.

Часто с помощью приложения мошенники могут получить данные к личной или рабочей информации пользователя, а также украсть денежные средства. Держатели смартфонов могут столкнуться с шантажом, поломкой устройства и другими последствиями.

В связи с высокими рисками стать жертвами мошенников при покупке туров через приложения россиянам рекомендовали совершать транзакции только на официальном сайте туроператоров. Перед этим необходимо удостовериться, что портал официальный.

Приобретать туры следует заранее, поскольку таким образом можно сэкономить до 30% от стоимости.

Ранее стало известно, что Россия и Турция договорились увеличить объем авиаперевозок между странами. Компании РФ смогут выполнять свыше 720 рейсов в неделю, а турецкие – 629 полетов. Количество рейсов компаний РФ в летнем сезоне этого года возросло в 1,5 раза.

