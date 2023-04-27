Турцию назвали самым популярным туристическим направлением у россиян в майские праздники

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Половина российских путешественников собирается полететь в Турцию на майские праздники, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование СК "Росгосстрах" и сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru.

Среди популярных направлений для отдыха есть также Россия (17%), ОАЭ (11%) и Египет (10%). При этом объемы продаж туров на майские праздники 2023 года на 68% превысили показатели прошлого года, уточняют компании.

"Почти половина россиян (49%) выбрали пятизвездочные отели для проживания в майские праздники. Также отдыхающие будут жить в четырехзвездочных отелях (28%) и трехзвездочных (14%). Интересно, что в 2022 году самой популярной категорией были трехзвездочные отели (37%)", – говорится в документе.

В исследовании отмечается, что средний чек за отдых на курортах Турции составил почти 146 тысяч рублей. Годом ранее он достигал 152 тысячи рублей. В то же время средний чек за отдых по России стал 57 тысяч рублей по сравнению с прошлогодними 55 тысячами. Самыми дорогими направлениями оказались ОАЭ и Египет, стоимость среднего чека которых составила 211 тысяч и 196 тысяч рублей соответственно, резюмировали аналитики.

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили о бюджетных направлениях для путешествий на майские праздники. По данным специалистов, доступными странами являются Абхазия, Белоруссия, Казахстан, а также Узбекистан и Армения. Стоимость поездок туда составляет от 30 до 50 тысяч рублей.