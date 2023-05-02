В МЭР спрогнозировали рост стоимости проживания в российских отелях в июле

Фото: depositphotos/zhudifeng

Средняя стоимость проживания в российских отелях в июле 2023 года будет на 8–15% выше, чем в аналогичный период прошлого года, предупредил руководитель Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Об этом он сообщил в рамках совещания Владимира Путина с членами правительства.

"В отелях 4–5 звезд рост цен в среднем 15%. Это с учетом дефицита премиального сегмента и с учетом того, что обеспеченные туристы чаще начинают выбирать отдых в России, соответственно, повышенный спрос на 4–5 звезд", – приводит ТАСС его слова.

Министр уточнил, что средняя стоимость проживания в трехзвездочном отеле в июле этого года составит более 4,7 тысячи рублей, что на 8% больше, чем год назад.

Что касается авиаперелетов, их количество вырастет этим летом не менее чем на 5%. Однако поднимутся и цены на билеты, отметил министр. По его словам, их стоимость может увеличиться на 10%.

Ранее стало известно, что проживание в отелях на Черном море на майские праздники за год подорожало в несколько раз. Высокобюджетные отели, которые расположены на побережье, увеличили стоимость проживания на 20%. Отели три-четыре звезды повысили цены на 7–15%.

Также выяснилось, что самыми популярными экскурсионными турами в период майских праздников стали Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Дагестан, Чечня, Северная Осетия, Алания, Татарстан, Архангельск и Байкал.



Остров Хайнань стал доступен для российских туристов впервые с 2020 года