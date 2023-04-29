Власти Крыма заявили о подготовке к курортному сезону

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Крым готовится к началу курортного сезона, новые общественные пространства приятно удивят гостей полуострова в этом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра курортов и туризма республики Вадима Волченко.

"Крым спокойно готовится к майским праздникам, к предстоящему туристическому сезону. Это касается туристической инфраструктуры, пляжных территорий, пока по погоде они будут задействованы на южном берегу Крыма, но к 1 июня они будут готовы на всей территории полуострова", – отметил Волченко.

Ранее стало известно, что проживание в отелях на Черном море на майские праздники за год подорожало в несколько раз.

Высокобюджетные отели, которые расположены на побережье, увеличили стоимость проживания на 20%. Отели три-четыре звезды повысили цены на 7–15%.

Названы самые популярные места для отдыха у россиян на майские праздники