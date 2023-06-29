ЦППК запустила формат путешествий по принципу "все включено" на двух направлениях

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) создала для пассажиров туры в Тулу и Калугу, которые можно оформить на один день или все выходные. В программу входят все виды транспорта, питание, проживание, билеты в музеи, экскурсии и другое.

Отмечается, что экскурсионные маршруты будут регулярно обновляться.

В программу по Калужской области войдут три музея, которые пассажиры смогут посетить, среди них – музеи космонавтики, котов и произведений искусства из вторичного сырья. Помимо этого, путешественники отправятся в парк птиц "Воробьи", где находятся около 100 различных птиц, также на территории парка живут некоторые животные.

После гости направятся в город Боровск, который является одним из старейших городов РФ. В ЦППК отметили, что фирменный экспресс будет отправляться с платформы Киевского вокзала в 07:45 по субботам для поездки в двухдневный тур и по воскресеньям – для тех, кто хочет посетить все достопримечательности за один день.

В компании добавили, что в Туле пассажиры смогут увидеть Кремль, набережную, посетят город мастеров, в котором будет организован ряд мастер-классов. Например, путешественники смогут попробовать слепить свой тульский пряник. Также гости отправятся в деревню Кондуки, где смогут посетить дворец, построенный сыном Екатерины II.

Экспресс до Тулы будет отправляться с Курского вокзала в 06:59 по субботам для тех, кто отправляется в путешествие на один день. По пятницам в 17:34 граждане могут сесть на поезд для поездки в двухдневный тур. Все путешествия будут доступны до конца июля, резюмировали в ЦППК.

Ранее сообщалось, что компания "РЖД" добавила на свой туристический портал возможность бронирования отелей без предоплаты. Россияне смогут забронировать номера во многих гостиницах Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани и Сочи.

Как отметили в компании, на портале собрано 110 тысяч отелей в РФ и странах СНГ.



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