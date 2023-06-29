"Аэроэкспресс" компенсирует расходы пассажирам, опоздавшим на рейсы в Домодедово

Фото: Москва 24/Никита Симонов

"Аэроэкспресс" компенсирует пассажирам непредвиденные расходы, обусловленные задержкой поездов из-за ЧП на станции Бирюлево-Товарная. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Компания компенсирует пассажирам задержавшихся и отмененных рейсов стоимость билетов на аэроэкспресс, а в случае опоздания на авиарейс по причине изменения графика движения поездов – сопутствующие расходы", – отметили в пресс-службе.

Для получения компенсаций пассажирам потребуется обратиться к сотрудникам "Аэроэкспресса" в аэропорту Домодедово или заполнить специальную форму на сайте перевозчика.

О готовности пойти навстречу опаздывающим на рейсы из-за задержки аэроэкспрессов заявила также авиакомпания S7. Клиентов попросили обращаться в представительство перевозчика в аэропорту.

"Мы понимаем, что ситуация форс-мажорная и готовы пойти навстречу", – сказали в компании.

К настоящему моменту движение аэроэкспрессов в аэропорт Домодедово и обратно восстановлено, сообщили в столичном Дептрансе.

Днем 29 июня на станции Бирюлево-Товарная Павелецкого направления МЖД произошел сход нескольких грузовых вагонов. Движение поездов, в том числе аэроэкспрессов, пришлось приостановить. Сейчас оно уже полностью восстановлено.

В результате происшествия никто не пострадал. Как подчеркнули в РЖД, угрозы для экологии нет. По факту случившегося расследование начала Юго-Западная транспортная прокуратура.



Грузовые вагоны с цементом сошли с рельсов в районе станции Бирюлево-товарная