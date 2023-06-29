"Аэроэкспресс" запустил дополнительные автобусы от "Домодедовской" до аэропорта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

"Аэроэкспресс" запустил дополнительные автобусы от станции метро "Домодедовская" до аэропорта Домодедово после временной отмены поездов из-за схода двух грузовых вагонов на Павелецком направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Пассажиры смогут предъявить железнодорожные билеты при входе в автобусы. Они будут курсировать каждые 15 минут.

"Для увеличения провозной мощности автобусного маршрута на линию выпущены дополнительные автобусы", – говорится в сообщении.

При сходе вагонов пострадавших не оказалось. По факту произошедшего Юго-Западная транспортная прокуратура начала проверку. Для координации работы по ликвидации последствий организовали оперативный штаб.

К настоящему времени движение пассажирских и пригородных поездов, включая "Аэроэкспрессы", восстановлено в обоих направлениях на Павелецком направлении МЖД.



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