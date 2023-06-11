Движение поездов после схода 15 вагонов под Белгородом полностью восстановили

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Движение поездов на перегоне в Белгородской области полностью восстановили после схода локомотива и 15 грузовых вагонов. Об этом сообщает пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

"Движение поездов на перегоне Хлевище – Бирюч, прерванное в результате схода вагонов грузового поезда, в 20:00 восстановлено в полном объеме. В настоящее время все поезда следуют согласно расписанию", – уточнила пресс-служба.

Согласно информации, восстановительные работы идут, однако они не оказывают влияния на график движения составов.

Ночью 11 июня стало известно о сходе с рельсов 15 грузовых вагонов локомотива в Алексеевском городском округе Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, состав был пустой, он следовал до станции одного из предприятий. На место прибыли оперативные службы для выяснения причины случившегося.

Движение пригородных поездов было временно приостановлено после ЧП. Как уточнил губернатор, в результате ночного инцидента никто не пострадал. Позже в ЮВЖД сообщили, что движение поездов возобновилось по одному пути.

Число жертв железнодорожной катастрофы в Индии приблизилось к 300