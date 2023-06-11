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00:12

Происшествия

В Белгородской области сошли с рельсов 15 грузовых вагонов поезда

Фото: depositphotos/V_Sot

В Алексеевском городском округе Белгородской области, рядом с железнодорожной станцией, сошли с рельсов 15 грузовых вагонов локомотива. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. По словам главы области, состав был пустой, он следовал до станции одного из предприятий.

Нарушения в движении пригородных поездов нет, на месте уже работают оперативные службы. Более подробная информация о причинах произошедшего устанавливается.

Ранее две цистерны с газовым конденсатом сошли с рельсов в Ульяновской области. По сообщению транспортной прокуратуры, розлива конденсата не случилось.

До этого сход с рельсов 12 грузовых вагонов произошел на перегоне Куэнга – Приисковая двухпутного участка Забайкальской железной дороги.

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