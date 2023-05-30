Фото: телеграм-канал "Приволжская транспортная прокуратура"

Две цистерны с газовым конденсатом сошли с рельсов в Ульяновской области. Приволжская транспортная прокуратура рассказала о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"По предварительным данным, 30 мая около 04:20 по московскому времени на станции Ульяновск-2 при производстве маневровых работ произошел сход двух вагонов цистерн с газовым конденсатом, в результате чего одна цистерна опрокинулась", – сообщается в публикации.

Как уточняет надзорное ведомство, розлива конденсата не случилось. В результате происшествия никто не пострадал. Для ликвидации последствий на место отправили восстановительный поезд.

В прокуратуре отметили, что другие поезда проследовали без задержек. Специалисты намерены выяснить, что стало причиной схода цистерн.

Ведомство организовало проверку соблюдения требований законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.

В свою очередь, Центральное межрегиональное следственное управление СК РФ на транспорте сообщило в своем телеграм-канале о проведении доследственной проверки по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба.

Ранее сход с рельсов 12 грузовых вагонов произошел на перегоне Куэнга – Приисковая двухпутного участка Забайкальской железной дороги.

Из-за происшествия был нарушен габарит соседнего пути, движение поездов по перегону было временно приостановлено. Последствия схода вагонов ликвидировали четыре восстановительных поезда, кроме того, на месте происшествия работала оперативная группа пожарно-спасательной части.

Также сообщалось, что был задержан пассажирский поезд № 1 Владивосток – Москва, его пассажиров обеспечили дополнительным питанием.

