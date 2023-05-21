На Забайкальской железной дороге сошли с рельсов 12 грузовых вагонов

Фото: МЧС России

Сход с рельсов 12 грузовых вагонов произошел на перегоне Куэнга – Приисковая двухпутного участка Забайкальской железной дороги. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС Забайкалья.

"Ночью 21 мая на перегоне Куэнга – Приисковая двухпутного участка Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительной информации, 12 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, угрозы экологии нет", – указано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что из-за происшествия был нарушен габарит соседнего пути, движение поездов по перегону было временно приостановлено. Последствия схода вагонов будут ликвидировать четыре восстановительных поезда, кроме того, на месте происшествия находится оперативная группа пожарно-спасательной части.

Также сообщается, что был задержан пассажирский поезд №1 Владивосток – Москва, его пассажиров обеспечили дополнительным питанием.

Ранее стало известно, что 18 мая восемь вагонов с зерном сошли с рельсов на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе.

В результате схода вагонов с зерном обошлось без пострадавших. Техническое движение на месте диверсии восстановили уже к вечеру 18 мая.

