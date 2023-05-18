Техническое движение восстановили на месте схода грузовых вагонов в Крыму

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Техническое движение восстановлено на железнодорожном участке в Крыму, где ранее с рельсов сошли грузовые вагоны. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале главы республики Сергея Аксенова.

"На железнодорожном участке в Симферопольском районе, где сегодня утром с рельсов сошли вагоны, восстановлено техническое движение", – говорится в его публикации.

Аксенов добавил, что грузовые и пассажирские перевозки на железнодорожной линии будут возобновлены в полном объеме к утру пятницы, 19 мая.

Утром 18 мая восемь вагонов с зерном сошли с рельсов на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе. Крымская железная дорога сообщила, что сход грузового поезда произошел из-за вмешательства посторонних лиц.

В результате происшествия никто не пострадал. На место ЧП выехали специалисты и восстановительные поезда. Из-за случившегося движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь было приостановлено. Для пассажиров организовали трансфер автобусами.

Позднее спикер парламента региона Владимир Константинов заявил, что причиной аварии на железной дороге стал подрыв.

