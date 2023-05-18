В Крыму заявили, что причиной схода вагонов у Симферополя стал подрыв

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Причиной аварии на железной дороге в Крыму стал подрыв, заявил спикер парламента региона Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что на месте работают силовые структуры и призвал подождать официальной информации.



РИА Новости со ссылкой на местных жителей сообщает, что перед аварией прогремел взрыв.

"Утром отчетливо был слышан звук, похожий на взрыв, у нас даже задрожали окна. Позже появились сообщения о схождении неподалеку от нашего села с рельсов поезда", – сказал житель села Чистенькое Симферопольского района.

На месте ЧП сильно повреждено железнодорожное полотно. При этом движение пригородных поездов из Севастополя до станции Бахчисарай возобновлено. Дальше для пассажиров будут организованы специальные автобусы.

Утром 18 мая восемь вагонов с зерном сошли с рельсов на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе. Крымская железная дорога сообщила, что сход грузового поезда произошел из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

В результате схода вагонов с зерном никто не пострадал. Угрозы экологии нет. На месте ЧП работают специалисты, туда направлены восстановительные поезда. Из-за случившегося движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь было приостановлено. Для пассажиров организовали трансфер автобусами.

Глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко заявил, что ж/д пути под Симферополем, где произошел сход с рельсов грузового поезда, восстановят и откроют для движения к вечеру 18 мая. В настоящее время следствие выясняет обстоятельства произошедшего.

