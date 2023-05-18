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10:43

Происшествия

Железнодорожные пути под Симферополем восстановят к вечеру – Минтранс Крыма

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Железнодорожные пути под Симферополем, где произошел сход с рельсов грузового поезда, восстановят к вечеру 18 мая. Об этом сообщил глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко, пишет РИА Новости.

"Планируем, что движение будет открыто сегодня к вечеру", – сказал он.

Лукашенко уточнил, что под Симферополем с рельсов сошли порядка восьми вагонов. В настоящее время следствие выясняет обстоятельства произошедшего.

В четверг, 18 мая, на перегоне недалеко от Симферополя пять вагонов с зерном сошли с рельсов. В связи с этим приостановили движение электропоездов между Симферополем и Севастополем.

Позже Крымская железная дорога сообщила, что сход грузового поезда произошел из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате ЧП никто не пострадал. Он уточнил, что для пассажиров организуют трансфер автобусами.

Глава Крыма Аксенов подтвердил данные о сходе вагонов с путей в Симферопольском районе

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