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Железнодорожные пути под Симферополем восстановят к вечеру – Минтранс Крыма
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Железнодорожные пути под Симферополем, где произошел сход с рельсов грузового поезда, восстановят к вечеру 18 мая. Об этом сообщил глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко, пишет РИА Новости.
"Планируем, что движение будет открыто сегодня к вечеру", – сказал он.
Лукашенко уточнил, что под Симферополем с рельсов сошли порядка восьми вагонов. В настоящее время следствие выясняет обстоятельства произошедшего.
В четверг, 18 мая, на перегоне недалеко от Симферополя пять вагонов с зерном сошли с рельсов. В связи с этим приостановили движение электропоездов между Симферополем и Севастополем.
Позже Крымская железная дорога сообщила, что сход грузового поезда произошел из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.
В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате ЧП никто не пострадал. Он уточнил, что для пассажиров организуют трансфер автобусами.
Глава Крыма Аксенов подтвердил данные о сходе вагонов с путей в Симферопольском районе
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