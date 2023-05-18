Местная жительница рассказала об обстановке в Крыму после схода поезда

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Жительница села Чистенькое Симферопольского района рассказала об обстановке в Крыму после схода поезда, сообщает телеканал "360".

По ее словам, серьезных завалов нет. Сход произошел на участке железной дороги в поле недалеко от лесополосы. Повреждена одна железнодорожная ветка, других разрушений нет.

"У нас в Крыму все хорошо, ну случилось что-то. Мы спокойно ждем, когда поймают этих диверсантов", – отметила женщина.

Она добавила, что перед происшествием в районе слышали хлопок, однако на слух местные жители не смогли его идентифицировать, поскольку периодически подобные звуки раздаются с полигона, где уничтожают снаряды времен Великой Отечественной войны. Кроме того, иногда такие звуки производили пролетающие самолеты.

"Все слышали хлопок, больше ничего. Не такой страшный, чтобы все сели и испугались. Думаю, ближе к железной дороге скажут, что сильный, а подальше – слабый", – пояснила она.

Утром 18 мая восемь вагонов с зерном сошли с рельсов на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе. Крымская железная дорога сообщила, что сход грузового поезда произошел из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

Спикер парламента региона Владимир Константинов заявил, что причиной аварии на железной дороге стал подрыв. Перед аварией прогремел взрыв.

В результате схода вагонов с зерном никто не пострадал. Угрозы экологии нет. На месте ЧП работают специалисты, туда направлены восстановительные поезда. Из-за случившегося движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь было приостановлено. Для пассажиров организовали трансфер автобусами.

Глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко заявил, что ж/д пути под Симферополем, где произошел сход с рельсов грузового поезда, восстановят и откроют для движения к вечеру 18 мая. В настоящее время следствие выясняет обстоятельства произошедшего.

