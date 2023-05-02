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Транспортная прокуратура начала проверку после схода вагонов поезда в Брянской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, сегодня около 8 часов вечера на перегоне станций Снежетьская – Белые Берега произошел взрыв неустановленного вещества на железной дороге", – отметили в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте инцидента работу следствия, а также оперативных органов и аварийных служб координирует брянский транспортный прокурор Константин Толмачев.

Сегодня, 2 мая, в 19:47 на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская – Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда.

В РЖД сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал, а также не было открытого горения.

В свою очередь, губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в районе железнодорожной станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство. Он подтвердил, что в результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.



Появилось видео из Брянской области, где сошли с рельсов локомотив и 20 грузовых вагонов