Грузовой поезд сошел с рельсов в Брянской области из-за взрыва на железной дороге

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В Брянской области сошли с рельсов локомотив и 20 грузовых вагонов, сообщается в официальном телеграм-канале РЖД.

"Сегодня в 19:47 на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская – Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда", – отметили в сообщении.

Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал. Кроме того, не было открытого горения. В настоящее время на месте ЧП работают городские пожарные расчеты. В помощь направлены пожарный и два восстановительных поезда.

В РЖД подчеркнули, что на время приостановлено движение поездов на участке Снежетьская – Белые Берега. Для координации работы по устранению последствий ЧП в компании создали оперштаб.

В свою очередь, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале, что в районе железнодорожной станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство. Он подтвердил, что в результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

Он уточнил, что в настоящее время все оперативные службы работают на месте ЧП.

Накануне стало известно о сходе грузового поезда в результате подрыва железнодорожных путей в Унечском районе Брянской области. Взрыв произошел на 136-м километре железнодорожных путей Брянск – Унеча. Поезд перевозил топливо и строительные материалы.

Позже при сходе с рельсов локомотива произошел пожар. Для ликвидации возгорания на место ЧП прибыли пожарные расчеты. Согласно предварительной информации, никто не пострадал. Позднее возгорание было полностью ликвидировано.

