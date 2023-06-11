Движение пригородных поездов остановлено после ЧП в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "ЧП Белгородская область"

Движение пригородных поездов в Белгородской области остановили из-за схода с рельсов 15 грузовых вагонов в Алексеевском округе. О происшествии рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем официальном телеграм-канале.

Как уточнил губернатор, в результате ночного инцидента никто не пострадал.

"Сейчас на месте работают следственные органы – разбираются в причинах происшествия. Из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение электричек и пригородных поездов", – говорится в его публикации.

Ранее стало известно о сходе с рельсов 15 грузовых вагонов локомотива в Алексеевском городском округе Белгородской области. По словам Гладкова, состав был пустой, он следовал до станции одного из предприятий. На место прибыли оперативные службы.

До этого две цистерны с газовым конденсатом сошли с рельсов в Ульяновской области. По сообщению транспортной прокуратуры, розлива конденсата не случилось.



Две цистерны с газовым конденсатом сошли с рельсов в Ульяновской области