Движение поездов после схода 15 вагонов под Белгородом восстановлено по одному пути

Фото: телеграм-канал "ЧП Белгородская область"

Движение поездов после схода с рельсов 15 вагонов в Белгородской области возобновилось по одному пути. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Юго-Восточную железную дорогу.

"Восстановлено движение поездов по одному пути на перегоне Хлевище – Бирюч, прерванное в результате схода вагонов грузового поезда. В настоящее время пригородные поезда следуют согласно расписанию", – уточнили в ЮВЖД.

Ранее стало известно о сходе с рельсов 15 грузовых вагонов локомотива в Алексеевском городском округе Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, состав был пустой, он следовал до станции одного из предприятий. На место прибыли оперативные службы для выяснения причины случившегося.

Движение пригородных поездов было временно приостановлено после ЧП. Как уточнил губернатор, в результате ночного инцидента никто не пострадал.



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