Посторонние лица повредили железнодорожные пути в Крыму – КЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Железнодорожное полотно в Крыму в Кировском районе повредилось из-за вмешательства посторонних лиц, сообщается в телеграм-канале Крымской железной дороги.

В компании поделились, что инцидент стал причиной задержания поездов дальнего следования и пригородного сообщения.

"Была организована перевозка пассажиров пригородных поездов до ближайших станций Владиславовка и Семь Колодезей, а пассажиры поезда № 180 сообщением Санкт-Петербург – Евпатория были направлены автобусами в город Евпатория", – заявили в компании.

По информации ФГУП, движение поездов с 12:50 было восстановлено.

Утром 27 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о повреждениях, которые получили железнодорожные пути в Кировском районе. Он рекомендовал жителям соблюдать спокойствие и доверять лишь проверенным источникам информации.

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