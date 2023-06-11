Движение поездов приостановлено в Крыму из-за повреждения железной дороги

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Железнодорожное полотно получило повреждения в Кировском районе Крыма. В связи с этим было приостановлено движение поездов, сообщил в своем телеграм-канале глава полуострова Сергей Аксенов.

Он уточнил, что пострадавшие отсутствуют, а на месте случившегося ведут работы профильные службы.

"Ориентировочное время устранения проблем – от 3 до 4 часов", – отметил глава Крыма.

По словам Аксенова, для граждан организуют трансфер автобусами. Он указал, что держит ситуацию на контроле, и порекомендовал соблюдать спокойствие.

10 июня системы противовоздушной обороны в Крыму сбили две баллистические ракеты, которые были запущены украинским ракетным комплексом "Гром-2". В результате атаки никто не пострадал. Аксенов призвал местных жителей соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее сообщалось, что движение транспорта временно приостанавливали по Крымскому мосту в связи с антитеррористическими учениями. Позже его восстановили.

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