В Крыму системы ПВО сбили две баллистические ракеты

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы противовоздушной обороны в Крыму сбили утром 10 июня две баллистические ракеты, которые были запущены украинским ракетным комплексом "Гром-2". Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Аксенов призвал местных жителей соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об ударе ВСУ по пункту временного размещения людей на Арабатской стрелке, в результате которого погибла женщина.

Уточнялось, что украинские войска совершили обстрел с использованием ракет Storm Shadow.

До этого российская система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и сбила две воздушные цели на подлете к городу.