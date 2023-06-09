12:24Происшествия
Средства ПВО сбили над Белгородом две воздушные цели
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и сбила две воздушные цели на подлете к городу. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал в своем телеграм-канале.
По информации Гладкова, никто не пострадал. Оперативные службы уточняют последствия на земле, добавил он.
Ранее ПВО над Белгородом срабатывала 8 июня. Тогда были сбиты две воздушные цели, о пострадавших не сообщалось.
Сегодня отмечалось, что три человека пострадали в результате ночных обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ. Кроме того, зафиксированы повреждения многоквартирного дома и частных домов в поселке Разумном.
Стало известно о новых обстрелах ВСУ Белгородской области
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