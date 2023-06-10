Рогов сообщил о мощном обстреле ВСУ на двух направлениях в Запорожской области

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Боевики ВСУ вечером 9 июня начали мощный обстрел из тяжелых видов вооружения на ореховском и пологовском направлениях в Запорожской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Одновременно с этим, по его словам, на минимальном удалении от линии боевого соприкосновения украинские войска осуществляют переброску бронетехники и живой силы.

Рогов добавил, что российские военнослужащие находятся в полной боевой готовности на позициях, чтобы дать достойный отпор боевикам ВСУ.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что украинские войска начали осуществлять переброску свыше 30 тысяч человек на запорожское направление. Это подтверждают средства визуального контроля.

Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление началось, об этом говорит применение стратегических резервов. При этом президент РФ отметил, что все попытки контрнаступления, которые были предприняты Киевом, оказались провальными.

ВС РФ подавили опорный пункт украинских боевиков на запорожском направлении