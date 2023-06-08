Разведка РФ смогла предотвратить внезапность наступления ВСУ на запорожском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские разведчики смогли предотвратить внезапную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Авиация открыла огонь по противнику на его исходных позициях, рассказал командующий группировкой ВС РФ генерал-полковник Александр Романчук.

"Своевременно силами войсковой разведки, подразделениями специального назначения, воздушной разведкой противник был вскрыт и ему было нанесено огневое поражение", – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что поражение ВСУ нанесла бомбардировочная и штурмовая авиация в исходных районах для наступления. Также огонь был открыт в ходе выдвижения на рубеж перехода в атаку.

Романчук подчеркнул, что разведка РФ не позволила ВСУ достичь своей задачи.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что ВСУ в ночь на 8 июня попытались прорвать оборону ВС РФ на запорожском направлении силами до 1,5 тысячи человек и 150 единиц бронетехники.

По его словам, украинские войска потеряли до 350 человек личного состава, а также 30 танков и 11 боевых машин пехоты за два часа боя. В результате на всех четырех направлениях украинские войска были остановлены и отошли с большими потерями.



ВСУ предприняли попытку прорыва обороны на запорожском направлении – Шойгу