Сальдо сообщил об одном погибшем при ударе ВСУ по детскому лагерю в Херсонской области

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Один человек погиб и еще один пострадал в результате удара украинских военных по детскому лагерю на Арабатской стрелке в Херсонской области. Удары наносились английскими ракетами Storm Shadow. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Еще одно подтверждение варварства и бесчеловечности киевского режима, управляемого из Лондона, – обломки ракеты Storm Shadow, направленной на детский оздоровительный лагерь Днепряны на Арабатской стрелке", – написал он в телеграм-канале.

По его словам, одну ракету удалось сбить системе противовоздушной обороны (ПВО), а две смогли достигнуть цели. Номера и маркировка на обломках ракет подтверждают, что они были поставлены Киеву из Великобритании, подчеркнул Сальдо.

"Отольется все это киевскому режиму и его кураторам в решениях международного военного трибунала", – резюмировал он.

Ранее врио губернатора региона сообщал о начале обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, ракеты попали в детский лагерь. Администрация региона указала, что в этом районе система ПВО будет усилена.

Уточнялось, что в пансионате находились мирные жители, вывезенные из подтопленных районов.



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