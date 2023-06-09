09 июня, 20:23 (обновлено 09.06.2023 20:59)Происшествия
На железнодорожной станции в Уфе загорелся склад с горючим
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Емкости для хранения жидкостей загорелись на путях предприятия "Уфа-Хим". О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале РЖД.
"Возгорание емкостей для хранения жидкостей произошло на путях необщего пользования предприятия ООО "Уфа-Хим", примыкающего к станции Уфа", – говорится в публикации.
По информации РЖД, огонь не затронул станцию и вокзал. В результате происшествия никто не пострадал. Инцидент не повлиял на движение поездов.
К месту возгорания отправили пожарный поезд, в котором 103 тонны воды и 7 тонн пенообразователя.
Позже в Минздраве Башкирии сообщили ТАСС об одном пострадавшем в результате происшествия.
"Пациент доставлен в Республиканский ожоговый центр в тяжелом состоянии", – уточнили в ведомстве.
Ранее стало известно о сходе грузового поезда в результате подрыва железнодорожных путей в Унечском районе Брянской области. Уточнялось, что он перевозил топливо и стройматериалы.
Кроме того, при сходе с рельсов локомотива произошел пожар. Для ликвидации возгорания на место ЧП прибыли пожарные расчеты. Согласно предварительной информации, никто не пострадал. Позднее возгорание было ликвидировано.
Выяснилось, что поезд был белорусским и должен был проследовать по маршруту Гомель – Брянск.
Пожар в ангаре на юго-востоке столицы удалось ликвидировать
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