Движение на Павелецком направлении МЖД восстановили по двум путям

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Движение поездов на Павелецком направлении Московской железной дороги, где ранее сошли с рельсов два грузовых вагона, восстановили по двум путям. Об этом сообщается в телеграм-канале МЖД.

"Движение поездов на Павелецком направлении МЖД восстановлено по двум путям", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что перевозчик делает все возможное для стабилизации графика движения.

В 13:07 на станции "Бирюлево-Товарная" произошел сход нескольких грузовых вагонов. Пострадавших в результате не выявили. В РЖД уточнили, что угрозы экологии нет.

Юго-Западная транспортная прокуратура приступила к расследованию ситуации. На территорию ЧП направили два восстановительных поезда со станций Люблино и Лосиноостровская. Для координации работы по ликвидации последствий организовали оперативный штаб.

На фоне ситуации приостановили движение поездов "Аэроэкспресс" в направлении аэропорта Домодедово.