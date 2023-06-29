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Движение на Павелецком направлении МЖД восстановлено после схода вагонов
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Движение пассажирских и пригородных поездов, в том числе аэроэкспрессов, было восстановлено в обоих направлениях на Павелецком направлении Московской железной дороги (МЖД) после схода вагонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
"Движение пассажирских и пригородных поездов, включая "Аэроэкспрессы", восстановлено в обоих направлениях", – заявили в компании.
Ранее сообщалось, что 29 июня в 13:07 на станции "Бирюлево-Товарная" произошел сход нескольких грузовых вагонов. В результате произошедшего никто не пострадал. В РЖД добавили, что угрозы экологии нет.
Юго-Западная транспортная прокуратура начала расследование, к месту ЧП были направлены восстановительные поезда.
Позже в МЖД отмечали, что движение удалось восстановить по двум путям.
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