Движение на Павелецком направлении МЖД восстановлено после схода вагонов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение пассажирских и пригородных поездов, в том числе аэроэкспрессов, было восстановлено в обоих направлениях на Павелецком направлении Московской железной дороги (МЖД) после схода вагонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.

"Движение пассажирских и пригородных поездов, включая "Аэроэкспрессы", восстановлено в обоих направлениях", – заявили в компании.

Ранее сообщалось, что 29 июня в 13:07 на станции "Бирюлево-Товарная" произошел сход нескольких грузовых вагонов. В результате произошедшего никто не пострадал. В РЖД добавили, что угрозы экологии нет.

Юго-Западная транспортная прокуратура начала расследование, к месту ЧП были направлены восстановительные поезда.

Позже в МЖД отмечали, что движение удалось восстановить по двум путям.



Грузовые вагоны сошли с рельсов на юге Москвы