Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар в кафе на Ленинградском вокзале не повлиял на движение поездов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.

ЧП произошло в зоне пригородных турникетов. Сам вокзал работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось о возгорании в кафе рядом с входом в здание Ленинградского вокзала. Огонь вспыхнул на Комсомольской площади, доме 3.

В 14:43 пожар локализовали на площади 20 квадратных метров. В 14:52 пожар полностью потушили. Информации о пострадавших не поступало.

В Дептрансе Москвы сообщили, что станция "Комсомольская" Сокольнической и Кольцевой линий метро работает в штатном режиме.