Пожар в зоопарке Ростова-на-Дону ликвидировали

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Ростовской области"

Пожарные потушили возгорание в зоопарке Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

"20:35 пожар ликвидирован", – говорится в сообщении.

Как рассказал замглавы поисково-спасательной службы города Ярослав Гладченко, слова которого приводит ТАСС, сотрудники МЧС эвакуировали из зоопарка около 50 животных, в том числе кроликов, крыс и змей.

В момент возгорания в здании находились сотрудники зоопарка. Их также эвакуировали. По имеющимся данным, никто не пострадал и не погиб.

Вечером 26 июня пожар произошел в здании экзотариума на территории зоопарка в Ростове-на-Дону. Его площадь достигала 300 квадратных метров.

Возгоранию был присвоен второй ранг сложности. В его ликвидации участвовали 48 человек и 50 единиц техники.

Огонь охватил 300 кв м в зоопарке в Ростове-на-Дону