Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Ростовской области"

Пожар произошел на территории зоопарка в Ростове-на-Дону, животных эвакуируют. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Площадь пожара в зоопарке Ростова-на-Дону достигла 300 квадратных метров", – отметили в сообщении.

В ГУ МЧС по региону добавили, что возгорание произошло на кровле административного здания. По данным регионального управления ведомства, угрозы распространения огня нет. Помимо этого, при возгорании никто не пострадал и не погиб.

В региональном главке МЧС заявили, что пожару присвоен второй ранг сложности. К ликвидации огня привлечены 48 человек и 17 единиц техники. Там же добавили, что территориальный комплекс зоопарка в Ростове-на-Дону располагается на площади 56,97 гектара.

Ранее в ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что пожар в многоэтажном доме на улице Пионерской в подмосковном Королеве ликвидирован. Всего для тушения огня привлекались 19 единиц техники и 61 человек.

Огонь охватил 300 кв м зоопарка в Ростове-на-Дону