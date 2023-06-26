26 июня, 19:55Происшествия
Пожар произошел на территории зоопарка в Ростове-на-Дону
Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Ростовской области"
Пожар произошел на территории зоопарка в Ростове-на-Дону, животных эвакуируют. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ростовской области.
"Площадь пожара в зоопарке Ростова-на-Дону достигла 300 квадратных метров", – отметили в сообщении.
В ГУ МЧС по региону добавили, что возгорание произошло на кровле административного здания. По данным регионального управления ведомства, угрозы распространения огня нет. Помимо этого, при возгорании никто не пострадал и не погиб.
В региональном главке МЧС заявили, что пожару присвоен второй ранг сложности. К ликвидации огня привлечены 48 человек и 17 единиц техники. Там же добавили, что территориальный комплекс зоопарка в Ростове-на-Дону располагается на площади 56,97 гектара.
Ранее в ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что пожар в многоэтажном доме на улице Пионерской в подмосковном Королеве ликвидирован. Всего для тушения огня привлекались 19 единиц техники и 61 человек.
Огонь охватил 300 кв м зоопарка в Ростове-на-Дону
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