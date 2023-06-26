Пожарные ликвидировали возгорание в многоэтажном доме в Подмосковье

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Пожар в многоэтажном доме на улице Пионерской в подмосковном Королеве ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Уточняется, что в 22:45 огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение, а в 23:41 были ликвидированы все последствия пожара.

Всего для тушения огня привлекались 19 единиц техники и 61 человек, как добавили в ведомстве.

О пожаре, произошедшем в квартире на 14 этаже многоэтажного дома, стало известно вечером 25 июня. 10 человек были эвакуированы. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

Позже стало известно, что во время возгорания погибли два человека – пожарный и ребенок, они сорвались с высоты.