25 июня, 23:17Происшествия
Пожар в многоэтажном доме в Подмосковье локализовали
Фото: Москва 24
Пожар в многоэтажном доме в подмосковном Королеве локализован на площади 40 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
"Пожар в многоэтажке в Королеве был локализован на площади 40 квадратных метров", – заявил представитель экстренных служб.
Он добавил, что одним из погибших является сотрудник 80-й пожарно-спасательной части.
Причиной пожара в квартире в подмосковном городе Королеве мог стать поджог, заявили в прокуратуре Московской области.
"По предварительной информации, причиной возгорания мог стать поджог, для установления точной причины пожара будет проведена пожарно-техническая экспертиза", – указано в официальном телеграм-канале ведомства.
Отмечается, что контроль за соблюдением прав граждан, проживающих в многоквартирном доме, будет осуществляться прокуратурой Королева. В данный момент на месте работает заместитель прокурора города Андрей Нехорошев.
Ранее источник сообщал, что при пожаре, произошедшем в 25-ти этажном доме, погибли пожарный и ребенок, они сорвались с высоты.
При этом, по словам представителя экстренных служб, во время возгорания погибли мужчина и женщина.
О пожаре, произошедшем в квартире на 14 этаже многоэтажного дома, стало известно вечером 25 июня. 10 человек были эвакуированы.
Пожарные локализовали возгорание на юге Москвы
Читайте также