Пожар в многоэтажном доме в Подмосковье локализовали

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Пожар в многоэтажном доме в подмосковном Королеве локализован на площади 40 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"Пожар в многоэтажке в Королеве был локализован на площади 40 квадратных метров", – заявил представитель экстренных служб.

Он добавил, что одним из погибших является сотрудник 80-й пожарно-спасательной части.

Причиной пожара в квартире в подмосковном городе Королеве мог стать поджог, заявили в прокуратуре Московской области.

"По предварительной информации, причиной возгорания мог стать поджог, для установления точной причины пожара будет проведена пожарно-техническая экспертиза", – указано в официальном телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что контроль за соблюдением прав граждан, проживающих в многоквартирном доме, будет осуществляться прокуратурой Королева. В данный момент на месте работает заместитель прокурора города Андрей Нехорошев.

Ранее источник сообщал, что при пожаре, произошедшем в 25-ти этажном доме, погибли пожарный и ребенок, они сорвались с высоты.

При этом, по словам представителя экстренных служб, во время возгорания погибли мужчина и женщина.

О пожаре, произошедшем в квартире на 14 этаже многоэтажного дома, стало известно вечером 25 июня. 10 человек были эвакуированы.



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