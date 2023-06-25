Пожар произошел в квартире многоэтажного дома в Подмосковье

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Пожар произошел в доме в подмосковном городе Королеве, загорелась квартира на 14-м этаже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

"В 21:13 поступил сигнал о пожаре в жилом доме по адресу: Королев, улица Пионерская, дом 13, корпус 3, подъезд 3, квартира на 14 этаже в 25-ти этажном доме", – добавили в ведомстве.

Отмечается, что 10 жильцов эвакуированы, к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения. Информация о пострадавших гражданах уточняется.

Ранее сообщалось о возгорании, которое произошло в гаражном комплексе в городе Балашихе Московской области. Информация о произошедшем была получена 25 июня в 17:59 по московскому времени, огонь охватил четыре гаража и пристройку.

Пожар был ликвидирован в 20:15, его площадь составила 162 квадратных метра, никто не пострадал.



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