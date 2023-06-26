Фото: vk.com/MDK Ростов-на-Дону

Пожар в музее на территории зоопарка Ростова-на-Дону локализован, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по региону.

"Пожар в здании музея на территории зоопарка произошел в понедельник вечером на площади 300 квадратных метров. Пожару был присвоен 2 ранг сложности", – заявил представитель регионального главка МЧС.

По его словам, специалисты проводят эвакуацию животных. Локализация возгорания на площади 300 "квадратов" была объявлена в 19:50 по московскому времени.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области рассказали, что произошел пожар на территории зоопарка в Ростове-на-Дону. В ведомстве заявили, что возгорание произошло на кровле административного здания. При этом угрозы распространения огня нет. Помимо этого, в инциденте никто не пострадал и не погиб.

К ликвидации огня привлекли 48 человек и 17 единиц техники. Территориальный комплекс зоопарка в Ростове-на-Дону располагается на площади 56,97 гектара.