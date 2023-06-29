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14:48

Происшествия

На Ленинградском вокзале загорелся торговый павильон

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

На Ленинградском вокзале произошло возгорание торгового павильона, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Как подчеркнули в ведомстве, станция "Комсомольская" Сокольнической и Кольцевой линий метро работает в штатном режиме.

В столичном главке МЧС рассказали, что огонь вспыхнул на Комсомольской площади, доме 3. Речь идет о кафе рядом с входом в здание Ленинградского вокзала. 

В 14:43 пожар локализовали на площади 20 квадратных метров. В 14:52 пожар полностью потушили. Информации о пострадавших не поступало.

Накануне в МЧС РФ по Ростовской области сообщили о возгорании склада на площади 400 квадратных метров. Эксперты присвоили пожару первый ранг сложности. К ликвидации привлекли 53 человека и 19 единиц техники.

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