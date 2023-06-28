Пожар произошел на складе резины в Ростовской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Склад загорелся на площади 400 квадратных метров в хуторе Ленина в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

"В 19:18 28.06.2023 поступило сообщение о пожаре в складском помещении по адресу Аксайский район, хутор Ленина, улица Западная, 9", – говорится в сообщении.

Отмечается, что возгоранию присвоен первый ранг сложности, к настоящему времени оно уже локализовано. К ликвидации пожара привлечены 53 человека и 19 единиц техники. По данным РИА Новости, на складе хранится резина.

Ранее крупный пожар произошел в многоквартирном доме в Омске. Его площадь достигла 1,8 тысячи квадратных метров. В его ликвидации участвовали 59 человек и 14 единиц техники. Из здания спасли 27 человек.



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