Пожар в жилом доме в Омске полностью потушили

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожар в многоквартирном доме в Омске полностью потушили. О полной ликвидации огня сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"В 17:09 по московскому времени пожар полностью ликвидирован", – говорится в публикации.

О пожаре на площади 1 800 квадратных метров в пятиэтажке в Омске стало известно утром 27 июня. Возгорание произошло на балконе, затем огонь распространился на кровлю.

К ликвидации пожара привлекли 59 спасателей и 14 единиц техники. Обошлось без пострадавших. Пожарные спасли 27 человек, среди которых были 8 детей. Самостоятельно эвакуировались 43 человека.

Открытое горение в здании ликвидировали в 11:35.



Спасатели ликвидировали открытое горение в жилом доме в Омске