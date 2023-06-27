Спасатели ликвидировали открытое горение в жилом доме в Омске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение в жилой пятиэтажке в Омске, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"В 11:35 по московскому времени ликвидировано открытое горение", – говорится в сообщении.

Во вторник, 27 июня, в Омске воспламенился балкон на пятом этаже жилого здания. Впоследствии огонь перешел на кровлю. Пожарные спасли 27 человек, в том числе 8 детей. Самостоятельно эвакуировались 43 человека.

Площадь возгорания составляет 1,8 тысячи "квадратов". Пострадавших не выявили. К ликвидации огня привлекли 59 человек и 14 единиц техники. Пламя удалось удалось локализовать в 10:48 по московскому времени.