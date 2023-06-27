05:50Происшествия
Пожарные потушили горящую жилую высотку в эмирате Аджман
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Пожарные подразделения ОАЭ потушили пожар, охвативший все этажи высотного жилого здания в городе-эмирате Аджман на севере ОАЭ. Об этом сообщает Ajman News.
На месте происшествия присутствовали начальник службы гражданской обороны и ответственный за полицейские операции директор полиции города.
Сообщается, что одна сторона высотного здания почти полностью выгорела. Огонь, предположительно, распространился с нижнего уровня и уничтожил облицовку строения, при этом никто не пострадал.
О пожаре стало известно в ночь 27 июня. Огонь охватил высотку, находящуюся в популярном в городе жилом комплексе Абраж-Аджман.
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