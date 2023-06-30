Red Wings запустит прямые рейсы из Москвы в Кутаиси с 10 июля

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Самолеты авиакомпании Red Wings начнут летать по прямому маршруту из Москвы в Кутаиси с 10 июля. Соответствующая информация появилась на портале перевозчика.

В компании отметили, что желающие уже могут купить билеты.

Уточняется, что на выполнение прямого рейса будет уходить 3 часа 40 минут.

В мае Владимир Путин отменил указ 2019 года, запрещающий полеты между Россией и Грузией авиакомпаниями РФ. 19 мая первый рейс по маршруту Москва – Тбилиси выполнила авиакомпания "Азимут".

После этого в Red Wings сообщили о планах запустить рейсы в Грузию в первой декаде июня, однако этого так и не произошло. При этом говорилось, что перевозчик получил от грузинских властей разрешение на полеты по направлениям Сочи – Тбилиси – Сочи и Москва – Кутаиси – Москва.



Первый за четыре года прямой рейс из Москвы в Тбилиси приземлился в аэропорту