Авиакомпания "Россия" с сентября увеличит количество рейсов на Кубу

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Авиакомпания "Россия" планирует увеличить количество рейсов из Москвы в кубинский город Варадеро с двух до трех рейсов в неделю. Об этом заявил официальный представитель авиакомпании Сергей Стариков.

"С сентября будет введен еще один рейс в неделю в Варадеро", – цитирует ТАСС Старикова.

Отмечается, в субботу, 1 июля Россия и Куба возобновят регулярное авиасообщение, которое было прервано в начале 2022 года. Первый регулярный рейс вылетит в 09:30 из аэропорта Шереметьево.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Россия" начала продажи билетов на Кубу. Полеты по маршруту Москва – Варадеро будут осуществляться на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что Россия с 1 июля возобновит регулярное прямое авиасообщение с Кубой.

Регулярные авиарейсы между Россией и Кубой возобновятся с 1 июля