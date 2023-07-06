"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов Москва – Астрахань с 28 июля

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Авиакомпания "Аэрофлот" с 28 июля увеличит частоту полетов между Москвой и Астраханью до трех рейсов в день. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"В пиковое время летних отпусков и школьных каникул авиакомпания вводит новый ежедневый рейс SU1174/1175 из Шереметьево в Астрахань и в обратном направлении", – говорится в сообщении.

Отмечается, что, помимо самого "Аэрофлота", по указанному маршруту продолжат летать его дочерние компании: авиакомпания "Россия" – два рейса в день, "Победа" – один рейс в день. В сумме между городами ежедневно будет выполняться до шести перелетов.

Ранее лоукостер "Победа" открыл продажу билетов на рейсы зимнего расписания, запланированные на период с 29 октября 2023 по 30 марта 2024 года. Также перевозчик расширил региональную программу для ряда зарубежных направлений. Например, с 4 октября самолеты в Дубай будут отправляться в том числе из Махачкалы.



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